Schiro si fa un regalo per il 23° compleanno

Sedicesima giornata e il Sefamo Povolaro, nel gruppo A, si è rialzato prontamente dalla caduta con il Loreggia andando a vincere 3-1 con il Conselve, quarta forza del girone. Un impegno che preoccupava coach Chemello, vuoi per la portata dell'avversario vuoi per le precarie condizioni di salute della rosa, Tovo in testa. Ma la squadra ha saputo stringere i denti mostrandosi attenta nei finali di set vinti a a 20 e doppio 25-23, con terzo lasciato 25-21. Sabato impegno casalingo con il Mestre che ha superato il Duca San Giusto Bolzano 3-1 in una gara fondamentale per la salvezza. Nel girone B il Bassano perde il passo con il Campodarsego, spuntandola in recupero tra le mura amiche solo con il 15-13 del quinto set. L'eliminazione dalla Coppa e le sberle prese dal Padova hanno lasciato il segno ma Marchetto ed i suoi hanno reagito andando a prendersi una vittoria insperata, con Parolin autore di 19 punti. Dopo la brutta sconfitta a Bussolengo, l’Altair ritorna alla vittoria alla Don Bosco per 3-1 contro Came penultima in classifica. Formazione rimaneggiata per i vicentini per le assenze di Alessandro Magnabosco, Andrea Schiro ed Emanuele De Rossi ma questo non ha spostato il rendimento della squadra che viaggia sulla scia dell'entusiasmo dopo la conquista della finale di Coppa Veneto in programma domenica, con l'impegno di campionato con Padova anticipato a giovedì sera. Sugli scudi Davide Schiro che ha festeggiato così nel migliore dei modi il suo 23° compleanno. Nulla da fare infine per il Cornedo sconfitto 3-0 a Venezia dal Cus e sempre più solo in fondo al girone. Nel balletto in vetta al girone A femminile, alle convincenti vittorie di Bassano ed Altavilla, si contrappone il passo falso del Chime Castellana sconfitto 3-0 a Cadoneghe con conseguente retrocessione al quarto posto. Partita tiratissima per il Cavazzale con il Laguna in corsa per un posto al sole, capace di imporsi sul filo di lana del quinto set, dopo un primo giocato sotto tono. Tre vittorie ed una sconfitta per le vicentine del gruppo B: GPS S. Vito a Resana (3-0), l'Arzignano a Rovigo (3-0) e il Rollmac Trissino con il Vega (3-1) mentre nulla da fare per il Grumolo a Preganziol (3-0). Nel girone C infine, vittoria da tre per il Laserjet Orgiano sul Medovolley con secondo posto che rimane saldo, mentre dalla parte opposta della classifica, punti preziosi in chiave salvezza per il NVVE (3-2 al S. Martino) e Rossano (2-3 dal Thermal). • © RIPRODUZIONE RISERVATA

AND. MAR.