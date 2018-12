L’Ardens vince il derby Avolley Thema Studio al primo stop

L’ultimo turno del 2018 si è tinto dei colori della sfida in famiglia Avolley. Al Palaltair i più navigati dell’Ardens e i giovincelli dell’under 18 non si son risparmiati. A spuntarla, dopo due ore di gioco, son stati i padroni di casa per 17-25, 20-25, 25-19, 25-22 e 15-13. In doppia cifra Daniele Gennari, Benjamin Annoni e il centrale Riccardo Dalla Vecchia. Natale senza doni invece per il Campiglia costretto a sorpresa dall’Hellas alla resa davanti al pubblico amico per 3-1. È andata meglio alle vicentine del gruppo B. Amo Cartigliano e Veneto Gas Rosà son riuscite a invertire i pronostici e fare lo sgambetto al quinto set rispettivamente all’Occhiobello (15-10) e San Donà (15-13 con secondo set conquistato 32-30). Meglio è andata ai ragazzi dell’Anodica Scaligera con il fanalino Porto Viro. Nel campionato femminile arriva la prima partita senza punto della stagione per il Thema Studio. Sedico si è confermata formazione ostica. Per Tomiello e compagne è stato comunque un Natale da capolista per un brindisi condiviso con il Rosà di Panozzo che non è riuscito a sfruttare lo stop del Torri e ha ceduto per 3-1 al San Donà. Nello stesso girone D, netto successo per Icio e Paola Marostica in terra veneziana (3-0), stesso punteggio con cui il Sandrigo ha avuto la meglio nel derby con la Fulgor. Nel girone A, il Pojana Sossano sfrutta il mezzo passo falso dell’Inglesina Creazzo con il Belladelli per mettere la freccia e superando 3-1 l’Altair, salire al secondo posto della classifica. Ora spazio alla lunga pausa fino al 12 gennaio. •

AND.MAR.