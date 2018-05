Creazzo, il 3-0 non basta: via ai playoff

Bandiera a scacchi per i campionati cadetti regionali e verdetti serviti. Partendo dalle due bassanesi del gruppo A maschile, I love BdG Amo Cartigliano ha terminato la sua prima stagione con la vittoria a sorpresa per 3-1 sul Treviso ed il conseguente sorpasso in classifica sul Povegliano per un onorevole sesto posto. Ceci sotto le ginocchia invece per il PSC che sconfitta 3-0 dal Loreggia saluta i campionati regionali per rientrare in quelli di Divisione. Nel girone B successo e quinto posto finale per il Campiglia vincente 22-25, 25-23, 25-12 e 25-23 sul Bussolengo per un confronto affrontato a viso a aperto, con giocate di grande spettacolarità. Prima della gara, il Presidente del Campiglia ha consegnato una targa ricordo al capitano Paolo Marchesin per la sua ultima partita dopo una militanza oltre ventennale. Il Fulgor Avolley termina la stagione con il netto successo sul Porto Viro (3-0) ed il settimo posto precedendo l’Anodica Scaligera che non fallisce l’appuntamento con la salvezza e vincendo 3-0 sul Volpe tiene con onore la categoria. L’Avolley di Luca Veronese, sconfitta per 3-1 dal Bovolone, saluta la serie D ma tiene aperta la porta del ripescaggio come prime della lista avendo la caratteristica di squadra giovane. Speranza che rimane anche in casa Cornedo, penultima, e fermata 3-1 a Fossò. Dall’altra parte del cielo, il Sottoriva, superando nel derby 3-0 il Sandrigo ha certificato il ritorno nella massima serie regionale per una stagione ricca di soddisfazioni. Icio e Paola Marostica, fermata dal Giorgione 3-0, deve passare invece per la graticola dei play-off incontrando sabato il Villafranca. Altair, Fulgor Thiene e Veneto Gas Rosà hanno terminato il percorso di 26 giornate con una sconfitta che però non ha inciso nella riconferma della serie. Rientra invece in provincia il NVVE battuto 3-1 dall’Aduna e quartultimo del gruppo. Nel girone D, con una super Imma Ferrara, l’Inglesina Creazzo ha fatto il suo dovere superando 3-0 il Monteforte d’Alpone, un risultato però non sufficiente per festeggiare la promozione diretta in serie C. Il Creazzo ora è chiamato a giocarsi una stagione intera nei play-off al via sabato con Padova. Il Laserjet Orgiano, sconfitto 3-0 dal Villafranca, dovrà invece sudarsi la salvezza affrontando da sabato nel doppio turno l’Extend. Il Thema Studio Torri infine, nonostante il quartultimo posto, conclude la stagione con la vittoria sul Verona ed il molto probabile ripescaggio estivo. •

AND.MAR.