ClarA1 festeggia E ha pure imparato a fare la lavatrice

Festeggia i 20 anni con la promozione in A1. È andata esattamente così per la pallavolista Clara Canton. Nata ad Arzignano il 16 aprile 1998, la schiacciatrice di banda ha appena finito di esultare con le compagne di squadra del Millenium Brescia per il salto di categoria conquistato contro Ravenna. La gara, vinta per 3-1 in rimonta, si è giocata davanti alle circa 2000 persone che hanno affollato il PalaGeorge per l’ultimo appuntamento della regular season. Ma questa è solo l’ultima delle tre promozioni vissute da Canton, un’atleta che sembra portare particolarmente fortuna alle società che la ingaggiano. Così è stato anche per Ramonda Ipag Montecchio che, con la schiacciatrice nel roster, ha ottenuto due stagioni fa la promozione in A2. «Nel 2014-15 ho chiuso la stagione con l’Arena Verona con il passaggio dalla B2 alla B1 - racconta -. Poi ho giocato un anno al Bruel Bassano e nel 2016-17 ho ottenuto l’A2 con il Ramonda Ipag Montecchio. Pochi giorni fa, invece, ho realizzato uno dei miei più grandi sogni: la promozione in serie A1. E me ne sto rendendo conto solo ora, a qualche giorno di distanza. È stato un anno magico, che mi ha dato molto e mi ha fatta crescere altrettanto». Per la prima volta, infatti, Clara Canton si è trovata a vivere lontana da casa e dalla famiglia, ad abitare da sola e a dover così gestire la quotidianità domestica. «Il primo mese ero sempre al telefono con mamma, le chiedevo come fare le lavatrici, che prodotti usare e le temperature da impostare in base al bucato. Ma con il tempo sono diventata una casalinga perfetta. Questo grazie anche ad Elena Bortolot, seconda palleggiatrice del Millenium Brescia e mia coinquilina. Alla fine è diventata una specie di sorella maggiore». A tal proposito la schiacciatrice prosegue: «Durante questi mesi lontana da casa ho sentito moltissimo la mancanza di mia sorella Emma. Per questo voglio farle una sorpresa: portarla in vacanza da qualche parte per trascorrere un po’ di tempo assieme». Ma prima il team bresciano, capitanato dall’ex OR Vicenza Vittoria Prandi, si godrà tre giorni di vacanza premio nelle Marche, regalo di uno sponsor. «Non vedo l’ora di trascorrere qualche giorno con la squadra, la trovo una conclusione speciale per un anno indimenticabile. Ho avuto l’occasione di crescere moltissimo sia dal punto di vista tecnico, sia da quello mentale. Per questo non finirò mai di ringraziare il gruppo, lo staff e la società. Avere Prandi come capitana è stato arricchente. Vista la mia poca esperienza e la mia età non ho giocato molto, sono entrata soprattutto al servizio debuttando nella partita d’andata contro Chieri. Ma ricordo bene il punto realizzato nel girone di ritorno contro la mia ex squadra del Montecchio. Voglio applaudire il club castellano per la salvezza raggiunta». Infine un ultimo importante pensiero Clara Canton lo dedica al momento della promozione in massima serie: «È stata la serata più bella della mia vita, il calore del pubblico ci ha accompagnate dall’inizio alla fine della difficile gara con Ravenna. E poi tutti i messaggi e le telefonate. Tra questi anche il WhatsApp di mia sorella che diceva: «Sono fiera di te». •

Sara Marangon