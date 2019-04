Challenge Città di Torri Mille atlete, 84 squadre

Anche per la settima edizione, in programma dal 18 al 20 aprile, il Challenge Città di Torri-Trofeo Thema Studio si contraddistingue a suon di numeri. Saranno infatti 84 le squadre coinvolte (16 team under 13, 32 under 14, 18 under 16 e 18 under 18) per un totale di circa mille atlete che si affronteranno in 29 impianti (10 in città il resto in provincia) dormendo in 12 alberghi del territorio. «Siamo partiti 7 anni fa con 32 formazioni di under 14 e 16 - commenta l’ideatore del Challenge, Dario Tagliabue -, e stagione dopo stagione siamo sempre cresciuti fino a diventare un evento di riferimento per la pallavolo giovanile femminile italiana». La manifestazione organizzata dall’Us Torri ha avuto ieri il saluto del presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle. La parola è poi passata all’assessore allo sport, Matteo Celebron: «Il Challenge dimostra l’importanza di fare rete, un approccio che dovrebbe essere utilizzato anche in politica. Grazie ad appuntamenti come questo crescono le campionesse del futuro». Nel corso degli anni al Challenge hanno partecipato giocatrici come Rachele Morello e Marina Lubian, presenti agli ultimi Mondiali under 18. Non sono mancati il presidente della Fipav Veneto, Roberto Maso, il presidente della Fipav Vicenza, Domenico Piano, e il vicesindaco di Torri di Quartesolo, Federica Poli. «Un grazie va ai nostri volontari, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile», ha chiuso Nicola Bastianello, pres del Torri. B UOMINI. Scenderanno in campo questa sera alle 18 i ragazzi del Sol Lucernari Montecchio. I castellani, dopo la sconfitta al tie break della scorsa settimana, proveranno a vincere a punteggio pieno in casa dell’Udine. •

