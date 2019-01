Campionati regionali fermi Sei vicentine in Coppa Veneto

Terminati i gironi d’andata dei campionati regionali di serie C e serie D, il fine settimana che si apre sarà utile occasione per due giorni di riposo. Non per tutti però. A dare spettacolo domani sera saranno i quarti di finale a eliminazione diretta di Coppa Veneto con numerose vicentine in corsa per un posto in semifinale. Nel tabellone maschile sabato alle 20.30 il Bassano, reduce dal successo in campionato al quinto set sul pari punti Padova, ospita il Campodarsego. Alle 21 l’AltairAvolley attenderà sottorete il Povegliano mentre in parallelo a Padova saranno scintille tra Venpa e Sefamo Povolaro. Quarti di finale anche nella Coppa Veneto femminile, dove una vicentina in gonnella sarà sicuramente in semifinale. Chi, lo si saprà solo dopo la sfida sottorete sempre in programma domani alle 21 tra New Volley Vicenza Est e Inglesina Altavilla. Mezzora prima invece sarà la volta del Bassano, fresco campione d’inverno, che busserà la porta delle trevigiane del Preganziol. Nell’anticipo di mercoledì sera il Laserjet Orgiano è stato eliminato dopo la sconfitta sul campo del Legnaro&Dolo per 3-1 (22-25, 25-19, 25-18, 25-21). •

AND.MAR