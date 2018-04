VICENZA. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso venerdì 27 aprile, giorno dell'asta per l'acquisizione del Vicenza Calcio. Il tribunale ha stabilito in un milione e 470 mila euro la cifra minima da mettere sul piatto e la proposta deve essere inviata entro le 12 di giovedì 26 aprile. E a dieci giorni dall'apertura delle buste continuano a rincorrersi le voci su i possibili interessati al club biancorossi.

Da un paio di settimane, da più fonti, emerge con insistenza sempre maggiore il forte interesse di un gruppo già attivo nel mondo del calcio: sarebbe infatti il Baskonia-Alaves Group, la proprietà a cui fa riferimento anche il club basco dell’Alaves (Liga Spagnola). A partire dal 2017 il gruppo ha intrapreso un piano di internazionalizzazione siglando un rapporto decennale di partnership privilegiata con il club croato del Rudes (attualmente terzultimo nella "serie A" del proprio paese): Vicenza potrebbe essere quindi la prossima tappa per estendere il network.

Meno “calda” di qualche giorno fa, ma comunque ancora viva, è la pista che porterebbe ad investitori inglesi. Conferme anche sull'interesse di una cordata del nord Italia, diversa da quella che tempo fa si era esposta per voce dell’imprenditore novarese Ubaldo Calabrò (che ufficialmente non si è comunque mai “sfilato” dalla corsa). Sullo sfondo si registrano poi le valutazioni in corso da parte di quello che potremmo definire gruppo “post-Boreas”, che starebbe verificando soprattutto se esistono le condizioni per far rientrare nell'investimento anche un progetto relativo all'area del Menti.

E qualcuno di vicentino, o perlomeno veneto? L’unico a parlare in maniera esplicita, per ora, sarebbe stato Massimo Poliero, a capo di Legor Group spa (metallurgia), già socio in passato del Padova. Ci sarebbe poi l’ipotesi intavolata da parte di più investitori locali di “fare squadra”, ciascuno con una quota, ma con un grande problema di fondo: mancherebbe il “socio forte”, quello disposto ad esporsi in prima persona con un maggiore esborso di capitali e soprattutto con la voglia di “metterci la faccia” come capofila.

Francesco Guiotto