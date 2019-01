ore 20.30 Colpo al fotofinish in casa biancorossa: preso dalla Viterbese Andrea Bovo. Centrocampista veneto, 33 anni, Bovo vanta 217 presenze in Serie B con le maglie di Salernitana, Pescara, Spezia, Padova, Bari e Venezia. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 ha militano nella Reggiana scendendo in campo in 67 occasioni e siglando 4 reti. Nelle esperienze con le maglie di Reggiana, Padova, Spezia e Salernitana ha indossato la fascia di capitano.

ore 19.30 La società L.R. Vicenza comunica di aver ceduto all’Albinoleffe, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Razzitti. Per lui un gol in biancorosso in questa stagione.

ore 18 La società L.R. Vicenza comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Matthias Solerio.

ore 16.30 Andreoni biancoronero, Salviato biancorosso. La doppia operazione in casa Vicenza era ormai nell'aria da giorni e oggi, ultimo giorno di calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità. Il club di via Schio ha ceduto a titolo definitivo all'Ascoli il difensore Cristian Andreoni, 26 anni, che con i marchigiani ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

In entrata, invece, arriva dal Padova Simone Salviato. Il difensore, 31 anni, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 9 occasioni con la maglia biancoscudata. Nelle ultime due stagioni ha conquistato da titolare due promozioni in Serie B con le maglie di Cremonese e Padova. Vanta oltre 220 presenze in Serie B con Bari, Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Mantova e Livorno con il quale ha conquistato da titolare la promozione in Serie A.