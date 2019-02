VICENZA. "Co le ciacole no se impasta fritole". Recita così lo striscione firmato Curva Sud apparso fuori dall'ingresso del Menti alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Gozzano. I tifosi biancorossi hanno scelto un antico adagio veneto per lanciare un messaggio eloquente: "Basta chiacchiere!". Tradotto, è tempo (per i giocatori) di fornire prestazioni convincenti e ottenere risultati. La sensazione è che dopo il ko indecoroso di sabato contro la Virtus Verona, la pazienza dei sostenitori biancorossi (anche in terra scaligera encomiabili dal primo al novantesimo minuto) sia davvero arrivata al limite.