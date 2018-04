Le regole sono quelle del vero torneo "Next Gen" con il punto secco invece dei vantaggi, il net che non fa ripetere il servizio, il long tie-break invece del terzo set. E, a vederli giocare, questi giovani tennisti sembrano avere già le qualità per sognare in grande. Sono i protagonisti del Torneo di Macroarea nord-est che ha richiamato a Vicenza i migliori giovani, dall'Under 10 fino all'Under 16, di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

LA CARICA DEI 500. L'appuntamento è andato in scena sui campi di Tennis Comunali Vicenza che ha ospitato l'evento e, soprattutto, la carica dei... cinquecento. In tanti si sono dati battaglia all'insegna dell'agonismo, ma anche del sano fair-play. L’arrivederci tra quattro anni dopo che la manifestazione avrà fatto tappa nelle altre tre regioni. Alle premiazioni sono intervenuti, insieme con l'amministratore unico di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen, il presidente del Comitato regionale veneto della Fit Mariano Scotton e l'assessore alla Formazione del Comune di Vicenza Umberto Scotton.

TUTTI I RISULTATI

Singolari

Under 10 maschile: Carlo Paci (Valmarecchia) b. Francesco Dresseno (Tc Noventa) 6-4 6-3. Under 10 femminile: Talita Giardi (Sammarinese) b. Diana Rolli (Rivazzurra Rimini) 6-4 6-0. Under 12 maschile: Lorenzo Angelini (Villa Carpena) b. Jonas Masten (Tc Merano) 6-3 6-2. Under 12 femminile: Vittoria Toffano (Tc Serenissima) b. Anita Picchi (Villa Carpena) 7-5 7-6(3). Under 14 maschile: Yosiof Testori Tesfagabri (Tennis Villafranca) b. Maximilian Figl (Amateur Sport Verein) 6-2 6-2. Under 14 femminile: Carlotta Vivaldelli (Tc Rovereto) b. Alessandra Versini (Tc Arco) 7-6 6-4. Under 16 maschile: Tommaso Bettella (Plebiscito) b. Pietro Pampanin (Tc Triestino) 6-3 6-3. Under 16 femminile: Camilla Zanolini (AT Verona) b. Lara Pfeifer (Tc Rung) 6-3 4-6 10-5.

Doppi

Under 10 maschile: Pagnoni/Paci (Valmarecchia) b. Fucile/Stokic (Ctv/Sovizzo) 6-1 6-1

Under 10 femminile: Giardi/Salvadotti (Sammarinese/Ct Bologna) b. Piccinini/Parente (Martignacco) 6-2 7-5

Under 12 maschile: Masten/Simoncelli (Tc Merano/Tc Rovereto) b. Bettella/Battiston (Plebiscito/Motta) 5-7 6-4 10-6. Under 12 femminile: Zenato/Vincenti (Plebiscito) b. Picchi/Carpi (Villacarpena/Tc Parma) 6-4 6-2. Under 14 maschile: De Gasper/Crotti (Eurotennis Tv) b. Lanza/Testori (Tc Zavaglia/Villafranca) 6-0 6-0. Under 14 femminile: Iosio/Gruarin (Tc Rovereto/Tc San Vito) b. Azzolini/Caprara (Ct Bologna/Cacciari) 5-7 7-6(6) 11-9. Under 16 maschile: Giunchi/Eger (Atomat Udine/Tc San Vito) b. Cavarretta/Madrioli (Buscherini/Nettuno Bologna) 6-4 6-0. Under 16 femminile: Odorizzi/Muzzolon (Argentario Trento/Feriole Montecchia) b. Morgotti/Fantuzzi (Castellazzo) 6-3 4-6 10-8.