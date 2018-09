VICENZA. Lo stadio Romeo Menti di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre (ore 18.30 - diretta su Rai 2) l’amichevole tra la Nazionale under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli azzurrini, un match che sarà preceduto dall’amichevole con il Belgio in programma giovedì 11 ottobre (ore 18.30 - diretta su Rai 2) allo stadio Friuli di Udine, in una delle città in cui si svolgerà la Fase finale del prossimo Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino.

Ripartirà quindi da Udine e Vicenza la marcia dell’Italia verso il torneo continentale: dopo la sconfitta (3-0) con la Slovacchia subita a Dunajska Streda lo scorso 6 settembre, la squadra di Luigi Di Biagio è tornata a cogliere un successo che mancava da quasi sei mesi battendo 3-1 l’Albania nell’amichevole disputata l’11 settembre alla ’Sardegna Arenà di Cagliari. L’ under 21, al primo confronto ufficiale con la Tunisia, giocherà per la sesta volta a Vicenza, dove è imbattuta avendo raccolto quattro successi e un pareggio (1-1, gol di Cerri) con la Serbia il 2 settembre 2016 nell’ultimo match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2017.

M.B.