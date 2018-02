RAGUSA. Sotto con il penultimo appuntamento della stagione regolare per il Famila Basket Schio. Domani (palla a due alle 20.30, al PalaMinardi) nella tana di un Ragusa terzo in classifica, a quota 20 punti contro i 28 dello Schio capolista. Le siciliane sono reduci dall’eliminazione in Eurocup per mano delle spagnole del Girona (78-72 in gara2, mercoledì), guidate dall’ex play arancione Nuria Martinez.

Il Famila sta bene. La battaglia di Salamanca ha consumato energie fisiche e mentali, così come il lungo trasferimento direttamente dalla Spagna alla Sicilia. Ma le tossine e le scorie della torcida di Salamanca sono state abbondantemente azzerate dalla felicità per la qualificazione. Brindisi e sorrisi per la banda di Vincent, ancora una volta, la terza di fila, la quinta dal 2012, nel top-otto dell’Europa.