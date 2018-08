AREZZO. Momenti di apprensione quelli vissuti dall'ex giocatore e allenatore del Vicenza Alessandro Dal Canto, 43 anni, costretto a trascorrere la notte in ospedale in seguito ad un malore. Dal Canto, 98 presenze in biancorosso e una parentesi anche in panchina nella stagione 2012-2013, dopo aver guidato le Primavere di Empoli e Juventus è tornato tra i professionisti come allenatore dell'Arezzo. Ed è stata proprio la società toscana a diffondere una nota stampa sull'episodio.

"La Società Sportiva Arezzo - si legge - informa che nella partita amichevole di stasera contro la Vis Pesaro, programmata per le ore 20:30 allo stadio “Tonino Benelli”, a guidare la formazione amaranto sarà l’allenatore in seconda Giuliano Lamma. Nella serata di ieri mister Alessandro Dal Canto ha accusato un malore ed è stato prontamente portato all’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti. Dopo aver passato la notte sotto osservazione del personale medico, questa mattina è stato dimesso e potrà tornare a casa. Mister Dal Canto tornerà a dirigere la sua squadra alla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì 29 agosto. La Società Sportiva Arezzo ringrazia per la grande tempestività e professionalità mostrata da tutto il personale del pronto soccorso di Arezzo".