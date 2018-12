Zen “a forza nove” Il re delle granfondo ora lavora in fattoria

Dicono che vada più forte adesso di quand’era professionista, e forse non è solo un’iperbole. Forse il treno del professionismo è passato un po’ troppo presto, quando il fisico era ancora acerbo e pure la tempra caratteriale non era a puntino. Quell’uscita di scena dopo soli due anni trascorsi nella serie A del ciclismo brucia un po’, come tutte le occasioni sfruttate solo a metà, eppure Enrico Zen non ha perso il piacere di pedalare e di vincere. Al di fuori del grande Barnum del professionismo, ciò che più si avvicina a quel mondo sono le granfondo. Allestimenti accurati (quasi sempre), distanze e altimetrie masochistiche affrontare da fiumi di ciclisti, quasi tutti senza grosse pretese, con l’eccezione di una sparuta élite di autentici extraterrestri. Di queste gare Zen è il re, lo è da anni. Quest’anno ne ha vinte nove, pur limitando le sue partecipazioni alle corse che lo ispirano davvero. Ha esordito fuori porta, alla granfondo di Marostica, poi ha continuato a vincere alla Why Sport di Valdagno, all’Avesani di Verona, alla Corsa per Haiti in Friuli, alla Valli Monregalesi e infine, in un crescendo di altitudini e di gloria, ha messo in fila la 3 Epic, l’ambitissima Sportful, la mitica Gavia e Mortirolo, l’estenuante Top Dolomites. In molte di queste competizioni Zen si è aggiudicato più di un’edizione, ma nuovi traguardi da conquistare ce ne sono sempre, vedi la blasonata Maratona Dles Dolomites, che finora gli è sfuggita. Zen oggi corre per la Green Paper Trek Mobilzen. Ha iniziato a sgambettare a 12 anni a ruota del papà Antonio, poi ha provato con l’agonismo. La sua rampa di lancio verso il professionismo sono stati i quattro anni trascorsi fra gli under 23 con il Team Parolin, lo squadrone allestito da Gilberto Parolin, imprenditore rosatese con il ciclismo nel sangue. Nel 2008, dopo un serio infortunio, lo scalatore bassanese vinse una tappa e la classifica finale al Giro delle Pesche Nettarine, la tappa di Cervinia al Giro della Valle d’Aosta (secondo nella classifica generale) e il Giro Internazionale Valli Aretine. Con un filotto simile la chiamata al professionismo non poteva tardare. Arrivò da Bruno Reverberi, team manager della Csf Navigare nel 2009, diventata Colnago Csf nel 2010. Qualche sprazzo di classe Zen l’ha fatto vedere: 13° al campionato italiano vinto da Pozzato, 10° al Trofeo Laigueglia, 9° all’Agostoni. Tutte corse dure, dove il gruppo arriva al traguardo decimato. Ma non è bastato. Il professionismo è un mondo in cui bisogna avere fortuna e sapersi muovere abilmente, e non solo sul sellino. Passato il biennio, il contratto non viene rinnovato, altre proposte non arrivano. Capolinea, scendere prego. Zen volta pagina, si dedica al lavoro nella falegnameria di famiglia e al suo grande hobby, allevare animali. Ma sotto la cenere cova ancora la fiamma della bici. Nel 2012 si ritrova ancora a pedalare, prima in scioltezza, poi sempre più forte. L’amico Roberto Cunico lo convince ad appuntarsi il dorsale nelle granfondo, arrivano subito risultati strabilianti. I tempi sulle salite sono quelli di una volta, anzi, sono migliori. Oggi Zen è la bestia nera dei suoi avversari. Lui sa che il ciclismo che conta è un altro, ma di fronte a una salita uno scalatore di razza non si tira mai indietro. È la sua dolce croce e continuerà a portarla su qualsiasi montagna raggiungibile in bici. •

Eros Maccioni