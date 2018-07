Trans Dolomitics, Busellato è il re

Aristide Cariolato CORNEDO Mille chilometri (e 23.500 metri di dislivello positivo) tutti d’un fiato. Da percorrere in bici nel tempo di 100 ore, con salite e discese in alta montagna, tra le regioni di Veneto, Lombardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Davvero un’impresa a prima vista impossibile, o quasi, per chi non è avvezzo con le fatiche del pedale. Ma che è diventata ancora più incredibile per il cornedese Fiorindo Busellato, che ha tagliato per primo il traguardo della TDW, acronimo che indica la Trans Dolomitics Way, una gara internazionale di alto valore specifico e qualitativo organizzata dal Dolomitics Cycling Club con partenza e arrivo a Tesero, in provincia di Trento. Ricapitolando. Il 47enne del Gruppo ciclistico Cornedo, di ore ne ha impiegate soltanto 81 anticipando addirittura di 10 ore il secondo classificato, il tedesco Gernot Stenz. All’arrivo Busellato si è presentato alle 5 del mattino, dopo aver lottato contro il freddo notturno e il caldo estremo del giorno nelle dure salite montane, tra le quali il Passo dello Stelvio, Crocedomini, Monte Baldo, l’Altopiano di Asiago, le Tre Cime di Lavaredo e Passo Pordoi tanto per citarne alcuni. Un’impresa da veri campioni quella messa a segno da Busellato, concedendosi appena sei ore di sonno e di riposo durante tutta la competizione in solitaria, ma con percorso tracciato tramite Gps e controllato, pedalata dopo pedalata, dalla giuria. Passione, grande allenamento e tanta voglia di riuscire a superare le sfide, anche quelle più estreme come quella di essere riusciti a scrivere una pagina della storia del mondo “endurance” in bicicletta: ecco cosa ha portato Busellato sul primo gradino del podio della gara internazionale di ciclismo estremo. Una competizione per campioni, proprio come è diventato lui: non è un atleta professionista («La mia è una grande passione», ha precisato con legittimo orgoglio) ma del professionista ha dimostrato di avere la stoffa e la tenacia. Gli iscritti alla manifestazione erano 23 tra gli under 50, con l’aggiunta di 9 over 50 e di una sola concorrente per quanto riguarda la categoria femminile. Soltanto due i vicentini che si sono presentati alla partenza dell’appassionante gara: oltre all’ottimo risultato di Busellato è da segnalare anche la buona prestazione di Mario Piazzo di Barbarano-Mossano che è giunto quarto al traguardo alle spalle di Gianfranco Monti di Pavullo. «È stata un’impresa emozionante - ha spiegato Busellato all’arrivo - Una gara impegnativa: competizioni sportive di ciclismo estremo come questa possono essere affrontate solo con grande impegno e forza di volontà, oltre ovviamente a un allenamento costante». Come ci si prepara a questi sforizi estremi? Ogni fine settimana Busellato percorre in bici una media di 300 km alternando un giro corto di un’ottantina di chilometri a uno lungo che può anche superare i 200 km. «Il punto più impegnativo è stato quello di Crocedomini: non tanto per la difficoltà del tracciato, quanto piuttosto per il fatto di essere arrivato lì dopo aver affrontato, poco prima, il Passo dello Stelvio e il Passo Mortirolo. È stata comunque un’avventura memorabile, a contatto della natura incontaminata, incontrando di notte addirittura i caprioli. Un’organizzazione fantastica dello staff di Dolomitics, con Maurizio Barbolini e con il gruppo whatsapp». Busellato era reduce dal nono posto alla “Endurance 24” su strada, tenutasi sempre a Tesero a metà giugno, considerata la 24 ore più impegnativa al mondo vinta dallo scledense Luciano Zattra over 50. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

