Le braccia alzate al cielo. La gioia della vittoria. Un sogno che diventa realtà. Domenica 25 marzo, per la 52esima volta un giovane atleta espugnerà la linea bianca di Sovizzo aggiungendo il proprio nome a un albo d’oro stellare. Per la prima volta, ad esultare sul rettifilo di viale degli Alpini, sarà un ragazzo Under23.

146,6 km, tecnici e spettacolari. La 52^ Piccola Sanremo si disputerà lungo il tracciato classico, da sempre terreno di grandi battaglie ciclistiche. Le sei tornate pianeggianti iniziali e i sette giri del circuito collinare, comprensivi della salita di Vigo, incoroneranno il successore di Andrea Toniatti, a segno nel 2017.

Gli sfidanti. A contendersi lo scettro e la corona che, un anno fa, erano stati del portacolori della Colpack saranno non solo gli alfieri della corazzata bergamasca, che promette di riprovarci con atleti del calibro di Alessandro Covi e Francesco Romano, ma anche altre tra le più titolate squadre italiane come Zalf Euromobil Désirée Fior, Hopplà Petroli Firenze, General Store bottoli, Viris Vigevano e Cycling Team Friuli - solo per citarne alcune - con le straniere KK Kranj, Nazionale Croazia, Nazionale Russia e Zappi's Racing Team a completare l'elenco della 30 formazioni attualmente iscritte, che si preparano a schierare i propri “gioielli”. Tra gli attesi al via figurano nomi di spicco come quelli degli sloveni Filip Kvasina, Luka Cotar e Nik Cemazar, del nazionale russo Konstantin Nekrasov, di Sergei Rostovtsev (Cremonese Guerciotti), di Edoardo Francesco Faresin e Samuele Battistella (Zalf Euromobil Dési rée Fior), di Michel Piccot (Biesse Carrera Gavardo), di Matteo Donegà e Davide Bais (Cycling Team Friuli), del danese Rasmus Iversen (General Store bottoli), di Mattia Bevilacqua (Petroli Firenze Hopplà) e di Cezary Grodzicki (Palazzago).

Le maglie. Anche quest’anno la Piccola Sanremo, inserita nella prestigiosa challenge del Prestigio 2018 di BiciSport, assegnerà quattro maglie ai migliori di giornata. La maglia azzurra “Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola” riservata al primo classificato, la maglia bianca “Inglesina” per il più combattivo, la maglia gialla “Saby Sport” per il vincitore del Memorial Dino Peripoli valido per la classifica dei traguardi volanti e, infine e la maglia rossa “Trevisan Macchine Utensili” riservata al vincitore della classifica dei gran premi della montagna, valida come Memorial Girolamo Trevisan.

Dice il presidente. «Sembrano trascorsi solo pochi attimi dalla nostra prima Piccola Sanremo e, invece, tra poche ore potremo rivivere per la seconda volta l’emozione di aver realizzato, come Uc Sovizzo, una corsa che è entrata nel cuore dei tifosi e dei corridori» ha detto il presidente dell’Uc Sovizzo Andrea Cozza. «Domenica scriveremo con orgoglio un altro capitolo della nostra storia e applaudiremo un altro giovane talento», conclude.