Ferronato a Gand cade, si rialza e corre I risultati sono ok

C'è un bassanese che si sta facendo notare per come si destreggia nei velodromi. Filippo Ferronato, vent'anni, ha portato a casa il quinto posto dalla Seigiorni di Gand, un nuovo mattoncino di quella che si annuncia una promettente carriera da pistard. Il commissario tecnico italiano Marco Villa gli ha messo gli occhi addosso da un po' e per dargli grinta gli ha affidato una maglia azzurra nel tondino di Gand, un luogo sacro per chi pedala a scatto fisso. Il ventenne del Cycling Team Friuli, avviato alla bici dal Veloce Club Bassano 1892, ha corso in coppia con il modenese Jacopo Cavicchioli nel programma di gare riservate agli under 23. Quanto sia dura la pista è stato il primo a capirlo, perché nella giornata d'apertura è finito sul parquet, chiudendo al quinto posto la corsa a punti riservata ai numeri rossi. Le contusioni lo hanno obbligato ad accontentarsi della decima piazza il giorno successivo. Dal terzo giorno la coppia azzurra ha dato spettacolo soprattutto nel madison, la gara regina dei seigiornisti. La classifica finale ha visto esultare la coppia britannica composta da Zach Bridges e Sam Watson. Ferronato e Cavicchioli, quinti alla fine, sono stati della partita in tutte le serate, dimostrando di reggere bene i colpi di una concorrenza di altissimo livello e di sapere improvvisare all'occorrenza.

Eros Maccioni

Eros Maccioni