Ben quattro rigori parati (di cui i primi tre decisivi per il risultato finale) contro Virtus Verona, Nogara, Badia Polesine e Castelnuovosandrà, sui cinque subiti nelle prime sette gare di campionato di Promozione. Il ventisettenne portiere del Sitland Rivereel, Luca Polo, sta diventando davvero l’ incubo per quanti provano a superarlo dal dischetto guadagnandosi la nomea di “Handanovic dei dilettanti”. «Un’etichetta di pararigori per la verità un po’ inattesa che mi sta sorprendendo piacevolmente - spiega - visto che in passato nelle varie squadre in cui ho militato ne avevo respinto ben pochi, quest’anno sto invece scoprendo questa particolare abilità frutto di un mix di intuito ed esperienza anche se purtroppo la respinta di domenica scorsa sul rigore contro il Castelnuovosandrà è stata ribadita in rete da Turrini e non ha evitato una grave sconfitta per 2-1 facendoci scivolare all’ultimo posto» spiega Luca.

Un approdo casuale tra i pali il suo, in quanto dopo aver mosso i primi calci come difensore nel Barbarano (paese dov’è nato e risiede) dopo essere passato tra gli esordienti del Montecchio Maggiore, Luca si trovò a sostituire a dodici anni il portiere infortunato, un ruolo che l’ha subito stregato affinandolo nella squadriennale esperienza tra i giovanissimi e allievi del Padova con ritorno a 17 anni nel club castellano dove ha trovato quale preparatore Carlo Romio: «il mio mentore che mi ha formato sul piano tecnico e mentale diventando la mia guida». Dopo tre stagioni in serie D (una trentina di presenze) Luca ha militato in vari club di Promozione quali Schio, S. Stefano di Zimella, Monteforte e Solesinese per approdare due anni fa alla Seraticense: «Due stagioni davvero importanti culminate nello spareggio per la promozione dello scorso anno svanito contro il Garda». Quest’anno ecco il passaggio al Sitland Rivereel: «Una nuova bella realtà sportiva che sta ben lavorando sul territorio col settore giovanile e dove ho potuto abbinare il ruolo di giocatore a quello di allenatore della scuola calcio con una sessantina di piccoli giocatori tra i 5 e i 7 anni».

«La squadra alquanto rinnovata - continua - sta scontando purtroppo un eccessivo nervosismo per la mancanza della giusta tranquillità che solo i risultati positivi possono darti, ma il potenziale di giovani interessanti c’è sicuramente per cui è questione di trovare il giusto equilibrio». Il modello però cui fa riferimento è Buffon: «Anche se mi piace giocare un po’ alto fuori dai pali, lui è un portiere che finora non ha ancora trovato un suo degno erede in Italia e all’estero». Il tifo calcistico è però unicamente per il Vicenza: frequenta la curva sud del Menti come abbonato fin dai sette anni, ovviamente impegni calcistici permettendo.. «Spesso il portiere vengono dipinti come ‘matti’ - scherza - ma penso invece servano grande concentrazione ed equilibrio vista la grande responsabilità che hanno».

Sul piano professionale Luca Polo, laureatosi in scienze motorie a Verona, dopo aver condotto per due anni corsi di ginnastica dolce per gli anziani ha aperto recentemente a Barbarano, assieme al compagno di squadra Luca Fongaro e a Nicola Lunardi responsabile della scuola calcio del Rivereel, la palestra Kinesis mirata alla ginnastica posturale e al benessere. La vita sentimentale l’ha portato poi ad incrociare il suo secondo sport preferito, il volley: «In quanto vedo grandi similitudini col ruolo del portiere» , essendo legato da un anno alla ventottenne schiacciatrice Irene Gomiero di Barbarano trasferitasi quest’anno dal Montecchio Maggiore (A2) in Friuli all’ambizioso Talmassons (B1): «Una nuova esperienza anche per lei e ha iniziato alla grande con due successi di fila e dove sta mettendo a frutto la sua esperienza abbinandola ad un indubbio temperamento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felice Busato