La A.S. Vicenza Basket Femminile VelcoFin InterLocks ha comunicato con grande dolore e tristezza la scomparsa di Antonio Concato, suo storico Presidente.

Antonio Concato, fondatore della Società nel 1958, l’ha diretta per sessant’anni con passione e saggezza, portandola a raggiungere i traguardi più prestigiosi ed impensati: 12 scudetti assoluti – 14 scudetti giovanili – 5 Coppe Europa – 1 Coppa Ronchetti.

Ha avuto il merito straordinario d aver portato il nome di Vicenza in Italia, in Europa, nel mondo.

«La sua dipartita - si legge nella nota - è un gravissimo lutto per la nostra Società e per tutta la Pallacanestro Italiana, in particolare della Femminile di cui a buon diritto va considerato la Storia. La pallacanestro è stata la sua vita».