Elisa e Francesca corrono a perdifiato Bassano, Cadetti ok

Cadetti dell'IC Bassano 2 da applausi a Susegana. Conferme a livello individuale per Francesca Dalla Pozza ed Elisa Clementi. Nella tarda mattinata di ieri si è svolta la finale regionale dei giochi sportivi studenteschi di corsa campestre, riservati agli studenti delle scuole medie e superiori, nell’azienda Borgoluce Località Musile a Susegana. Per gli studenti del primo anno di scuola media è stata proposta la formula a staffetta, la 4x 1000, dove Vicenza ha schierato i migliori quattro atleti della rassegna provinciale di Tezze sul Brenta. Il quartetto femminile composto da Giada Silo (Barbarano), Isabelle Yekoub (Vicenza 6), Irene Burato (Graziani), Ludovica Ceolato (Valdagno 2) ha conquistato la prima piazza mentre i colleghi Karim El Hadri (Bassano 1), Lorenzo Galvanin (Sandrigo), Filippo Munari (Romano) e Samuele Moro (Lugo) si sono classificati al secondo posto dietro alla rappresentativa di Venezia. Nella gara individuale della categoria cadette si conferma la più forte la vicentina Elisa Clementi (Isola Vicentina), davanti fin da subito, facendo gara tattica allungando nel finale per andare a conquistare il titolo regionale studentesco. Rachele Peloso (Laverda Breganze) è terza contribuendo al secondo posto di squadra della sua scuola che ha potuto contare su Anna Cecconello, Erika Rodighiero, Azzurra Reginato. Quinta una bravissima Giorgia Piacentini (Bassano 1). Nella gara maschile altra grande prova di Kevin Lodi (Bassano 2), argento a livello individuale, che festeggia, insieme ai compagni Mattia Santarelli, Lorenzo Bortolaso, Marco Scomazzon, il titolo regionale di squadra, guadagnandosi l'accesso alla finale nazionale in programma dal 20 al 24 maggio a Marina di Massa, a cui prenderà parte, a titolo individuale, anche Clementi. Nelle gare riservate alle superiori Francesca Dalla Pozza (Corradini) si aggiudica la prova allieve. A dettare il ritmo l'atleta di casa Sofia Tonon seguita dalle vicentine Dalla Pozza e Chiara Pizzolato (Tron Schio). L'atleta del Corradini si è portata al comando a 400 metri dalla fine ma Tonon non ha mollato sfidando in volata Dalla Pozza che è riuscita ad ottenere il successo. Appena fuori dal podio Pizzolato. Le allieve del Corradini salgono sul terzo gradino del podio tra le superiori. Nella gara allievi, vinta da Nicolò Bedini, bronzo per Nicola Cristofori (Remondini). Dalla Pozza si qualifica alla finale nazionale del prossimo 20-22 marzo a Gubbio. Vincono nella categoria DIR il titolo veneto Chiara Guadagnini (Mussolente), Marco Cimmino (Caldogno), e Marco Novello (Remondini). Si sono ben comportati anche Federico Valle (Bassano 1) e Luca Mardegan (Remondini). Hanno preso parte alla staffetta della campestre adattata le coppie: Meneghello-Antic e Marchioro-Magnabosco (Malo), Mineo-Poggietta e Nardi-Pendin (Villaverla),Bogotto e Gasparini (De Pretto Schio), Cecchin e Soudani (Remondini).

