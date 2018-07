«La bellezza è un dono gigantesco, immeritato, dato a caso, stupidamente». Si può essere d'accordo o meno con Khaled Housseini, il "cacciatore di aquiloni" afgano, ma il suo aforisma non vale certo per Lara Baschino, neo campionessa italiana di Natural Bodybuilding, categorie Figure e Physique. Triestina d'origine ma vissuta a Vicenza fino al trasferimento in Toscana per lavoro, occhi profondo nero e capelli lunghi corvini («Tutti mi chiedono se sono siciliana, ma sono orgogliosamente giuliana»), porta i suoi 35 anni con il fascino e la consapevolezza di una attrice degli anni '50 e '60 del secolo scorso, eppure per conquistarsi sguardi, complimenti e fisico armonico ha dovuto tirare fuori le unghie. E sconfiggere il sortilegio dello specchio, che le rimandava un'altra Lara, sofferente, inquieta, lontana. Altro che regalo! Lo racconta, si racconta, con un sorriso bianchissimo, che pure non nasconde del tutto la fatica di questa lotta. «Soffrivo di un disturbo alimentare, insomma di anoressia, e avevo bisogno di fare peso, di recuperare la forma, Sapevo che avrei dovuto sforzarmi di mangiare, di nutrirmi mentre il mio corpo mi spingeva a rifiutare il cibo, ma non ho mollato. Volevo riprendermi la vita». Dura ricomporre le fratture dell'anima, ancor di più affrontare quell'alter ego riflesso che ti commisera e quasi ti coccola nella tua disperazione. Ci vuole un fisico, di più un carattere bestiale. «Costanza. Anche quando sarebbe più facile starsene e casa. Questo sport mi ha salvato e sarei felice se le ragazze che si trovano nelle condizioni in cui ero io decidessero di seguire la mia strada. Lavorando sodo si recupera innanzitutto l'autostima». La sua palestra è quella dell'Axel Sport di viale dell'Industria, dove si allena da anni prima seguendo i consigli e le schede dei soci Ermes Dal Lago e dell'ex campione italiano Natural 1992 Adriano Brun, che l'hanno "svezzata", ora il duro programma di allenamenti imposto dall'allenatore Riccardo Bertinato, dal quale non si è staccata neppure dopo il trasferimento. E "Ricky", anch'egli ex iridato nel Natural, non lesina una "carezza": «Lara è un talento naturale. Il tempo di scaldarsi con una gara a Valdagno e poi la conquista a Rimini di due titoli nazionali prestigiosi. Il tutto appena in 11 mesi da professionista! Questo significa che ha lavorato bene negli anni precedenti. Con testa». Il segreto di ogni vittoria. Il sale della vita. E comunque vadano, in autunno, i Mondiali in Australia - e prima ancora gli Europei in Slovenia - il suo Everest lo ha già scalato e guarda in basso senza paura. E se pensate che sia tutta panca e bilancieri, eccovi un'altra, piccola sorpresa. Le sue braccia ben tornite, infatti, nascondono nelle dita un piccolo segreto. A ben vedere nemmeno poi tale, visto che la Rete parla di lei anche per questo: «Sì, sono insegnante di violino e violinista, oltre che laureata in filosofia. Magari un giorno farò un piccolo concerto qui». Pesi e archetto, così diversi così vicini. «All'inizio ero goffa, oggi ho messo in riga anche le mie paure, anche se - ride guardandosi il petto - vorrei avere qualcosa in più. Purtroppo l'attività fisica asciuga i grassi». E scaccia il rimpianto con un sorriso da svenire. Bye bye brutti pensieri, la vita vista da qui, da queste sale dove si suda e si sbuffa, è un viaggio che non stanca mai.

Roberto Luciani