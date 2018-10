SCHIO. Gaston Gordillo, 25enne cantante di Schio nato in Argentina, abbandona X Factor durante l'ultima fase degli Home Visit.

Il giovane busker cresciuto nel vicentino, che nel corso delle audizioni e del Bootcamp aveva sorpreso e convinto con la sua particolare voce i quattro giudici, nella puntata andata in onda ieri ha deciso di interrompere la sua partecipazione al talent show.

Gaston, che si trovava in Toscana assieme agli altri 4 concorrenti della categoria Over capitanata da Fedez, si è trovato alle prese con un brano dei Red Hot Chili Peppers, band dalle atmosfere molto lontane dal suo mondo. Dopo una performance non particolarmente riuscita, durante la quale era evidentemente a disagio, Gaston ha ammesso di fronte a Fedez e al duo di produttori Takagi e Ketra di aver sbagliato percorso artistico: «È da poco che faccio il musicista a tempo pieno, è come se sentissi di dover andare più piano, mi dispiace esporlo ora».

Fedez si è dimostrato dispiaciuto per la decisione presa da Gaston, «soprattutto perché avrei potuto portare agli Home Visit un altro concorrente più motivato». L'avventura di Gaston dunque riparte dalla strada.

