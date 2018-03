MAROSTICA. A Marostica sale la febbre per le grandi star. L'edizione numero quattro del Summer Festival regalerà un'estate all'insegna della musica internazionale e degli idoli dei giovanissimi, con il consueto omaggio alla canzone italiana che quest'anno porterà il nome di un'intramontabile icona e di un amatissimo cantautore sull'onda del successo: Gianni Morandi e Fabrizio Moro. Saranno loro ad arricchire il già sontuoso cartellone della kermesse musicale firmata dall'agenzia Due Punti Eventi che tornerà in piazza Castello dal 5 al 21 luglio.

Dopo i due annunci da capogiro usciti negli scorsi mesi per l'arrivo dei Simple Minds il 5 luglio e di Ringo Starr (e la sua All Star Band) il 9 luglio, il programma 2018 si riempie di date e grandi nomi. A partire da Gianni Morandi, che il 12 luglio calcherà il palcoscenico della scacchiera con la versione estiva del tour "D'amore, d'autore", titolo del suo quarantesimo album di inediti. Con 53 milioni di dischi venduti, Morandi corona una carriera di successi che attraversa la storia della canzone italiana. Il giorno dopo, il 13 luglio, l'appuntamento in piazza è per il popolo delle teenager per l'atteso concerto di Riki, giovane rivelazione del talent show "Amici" di Maria De Filippi. E il 16 luglio arriverà di Fabrizio Moro, insegnante ad "Amici" e reduce dalla fresca vittoria a Sanremo in coppia con Ermal Meta. Il cantante, che ha appena pubblicato la raccolta "Parole rumori e anni", farà tappa a Marostica dopo il concerto all'Olimpico di Roma. Ultima data annunciata quella del 21 luglio per la gran chiusura del festival con il graditissimo ritorno del musical. Dopo lo straordinario successo di "Mamma mia", nel quarantesimo anniversario dell'uscita del film culto con John Travolta e Olivia Newton-John, arriverà "Grease" con le sue canzoni indimenticabili e le travolgenti coreografie. La città degli scacchi è pronta a immergersi nella nostalgia degli anni Cinquanta per vivere una storia d'amore senza tempo tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

A tre mesi dal via la macchina organizzativa sta lavorando a pieno regime. All'appello mancano ancora tre concerti che si svolgeranno il 6, 18 e 19 luglio e che gli organizzatori promettono di presentare nelle prossime settimane. Confermato anche il fortunato format dell'evento gratuito con una serata da ballare che si terrà il 14 luglio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Da giovedì 22 aprile saranno disponibili online e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket le prevendite per i nuovi concerti annunciati. «Stiamo lavorando con molta soddisfazione - commenta Valerio Simonato, titolare di Due Punti Eventi e direttore artistico del festival - perché dopo quattro anni stanno arrivando risultati importanti. Quest'anno artisti e produzioni hanno chiesto di venire a Marostica, segno che la manifestazione sta crescendo e che la piazza e l'organizzazione piacciono, nonostante la presenza in Veneto di importanti manifestazioni musicali già consolidate». Novità in arrivo sul fronte della sicurezza con l'aumento dei varchi d'ingresso, da due a cinque, di cui uno riservato alle persone con disabilità. Si rinnova l'impegno del Summer Festival con l'associazione marosticense Women for Freedom a cui sarà donato un quantitativo di biglietti. La vendita andrà a sostenere i progetti contro il traffico di bambine in Nepal. Marostica Summer Festival è organizzato in collaborazione con il Comune, la Pro Marostica e la locale Confcommercio e con il patrocinio della Regione e della Provincia.

Floriana Pigato