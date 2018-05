In questa infinita crisi di governo, in questo saliscendi sui sampietrini che da piazza Colonna portano al Colle, in queste consultazioni da operetta buone soltanto per le foto sui divanetti rococò del Quirinale, in questa attesa del Godot di palazzo Chigi, ecco in questa legislatura che non vuol partire al punto da regalare una vacanza di due mesi ai neoparlamentari eletti il 4 marzo, almeno gli italiani hanno avuto modo di sfilarsi la maschera e mostrarsi una buona volta per quel che sono: un popolo all’opposizione, allergico per natura a farsi governare, al punto da vivere un rapporto di fugace amore e prolungato odio con tutto quello che ha a che fare con la parola “Stato”. Non contenti di aver schiaffeggiato i partiti in odor di establishment e di aver incoronato (ma senza scettro) i partiti anti-sistema, in questi due mesi non hanno smesso di indirizzare messaggi inequivocabili a chi tentava la via delle alleanze con Pd o Forza Italia: vietato guardare e toccare. Citofonare a Di Maio per averne conferma. Quando il “panettiere” pentastellato ha acceso i suoi due forni per varare un esecutivo del cambiamento, osando flirtare con il Pd, si è scottato le dita: gli elettori hanno punito il Movimento prima in Molise e poi con numeri ancora più rotondi in Friuli. Evidentemente piace questo clima da campagna elettorale permanente, questa voglia matta di ribaltare il tavolo oppure di andare a votare in canottiera e infradito, questa arena dei veti incrociati, questo tutti contro tutti, questo labirinto con mille vicoli ciechi ma senza vie d’uscita. Non c’è da stupirsi, in fondo siamo il popolo del “particulare”, come diagnosticò cinque secoli fa Francesco Guicciardini: l’interesse individuale è il nostro codice di vita. •

di GIAN MARCO MANCASSOLA