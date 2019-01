Devoto alla combriccola di “Giro di vite” per cui un Natale senza una storia di paura non è Natale, mi son messo con la famiglia a guardare una puntata dell’Ispettore Barnaby. In “Fate entrare i clown”, il buon poliziotto interroga un squartatore di maiali che, capendo di essere sospettato in merito all’omicidio d’un pagliaccio circense, reagisce così: «Qui non passiamo il tempo a far fuori la gente. Non siamo in Sicilia». Ma ho capito bene? Mia moglie mi guarda agghiacciata. Sì, ho capito bene. E mentre il mio Lorenzo cerca il numero del Telefono Azzurro, («Ma non è il posto dove volete portarmi al mare quest’estate?»), la rabbia monta come la panna. Dopo quella porzèa maedìa di Peppa Pig che in un cartone animato, poi ritirato, ci dava dei camorristi, la perfida Albione torna a colpirci con il Barnabo dell’Essex. Ora, implorando Saviano di non arrabbiarsi, è vero che ci mettiamo del nostro: ché insomma, tra Distretti di Polizia, Rosy Abate, Squadre antimafia, Gomorra e Ultimo, sembra proprio che fiction italiana e Padrino faccian rima continua, e però, diamine, finché il leon sbrana el teron ci ridamo su, ma quando gli alieni sfottono entrambi, il leon s’imbufalisce. Ma dove l’avete voi una città come Palermo? Dove un vostro pittore può trovare uno scorcio che valga un brandello di Messina? Dove il vostro mare assomiglia per un pelo d’onda a quello di San Vito Lo Capo? Dove una vostra donna tutta sghemba di lentiggini e capelli rossi può competere con una ragazza in fiore di Catania? Altro che clown, tutte le volte che atterra nella City una nostra creatura, voi fate entrare la bellezza. In ogni caso, ecco il fioretto per il nuovo anno. Anche se non li ho mai sopportati, diventerò un fan di Camilleri e Montalbano. •

di GIANCARLO MARINELLI