Lite con la Francia e industria in calo

Non c’era peggior momento per litigare con i nostri ex amici francesi. Saranno pure un po’ spocchiosi, sempre a parlare male del Bel Paese, «les italiannes», tranne poi ad acquistare i pezzi più pregiati dell’industria e della finanza, e ad alzare barricate quando sono i nostri imprenditori a tentare la scalata inversa. Ma ora che l’Italia sembra aver imboccato il sentiero della recessione, la lite diplomatica fra Roma e Parigi rischia di creare più problemi che vantaggi. Prima di tutto per i contraccolpi che potrebbe avere sul nostro sistema produttivo e sulla fitta rete di alleanze che la Francia ha tessuto in questi anni con il mondo finanziario. Ma anche perché rischiamo di perdere un alleato importante nell’Ue. Nel momento in cui, forse, ne avremmo più bisogno. Soprattutto a urne chiuse, dopo il «burian» elettorale delle europee, quando la Commissione passerà ai raggi X i nostri conti. O se, come è quasi certo, bisognerà di nuovo mettere mano alle casse dello Stato con una manovra correttiva che potrebbe arrivare anche a 9 miliardi. Il problema, insomma, non è solo «diplomatico» ma investe in pieno l’economia reale. L’Italia ha smesso di crescere, l’apparato produttivo arretra anche per effetto del rallentamento dell’economia globale, della guerra commerciale scatenata da Trump e delle incertezze legate alla Brexit. Come sempre avviene, quello che altrove è un semplice raffreddore da noi si trasforma in polmonite, se l’economia mondiale rallenta quella italiana si ferma. Più o meno quello che è avvenuto sul fronte della produzione industriale che, a dicembre, è calata dello 0,8% rispetto al mese precedente e addirittura del 5,5% se confrontata con lo stesso periodo dell’anno scorso. Una contrazione così vistosa non si vedeva da almeno sette anni. Ad alimentare le preoccupazioni anche un altro dato, quello con cui l’Istat misura, mensilmente, la tenuta del nostro sistema economico. Anche qui i sondaggi hanno delineato scenari con tante ombre e pochissime luci. In tutti i settori produttivi, ad eccezione delle costruzioni, la fiducia degli imprenditori è sensibilmente diminuita. E, se le aspettative sono negative, è davvero difficile aspettarsi nuovi investimenti. È di questo che dovrebbero occuparsi i partiti della maggioranza gialloverde, curando non solo gli umori dei rispettivi bacini elettorali ma anche quelli del Paese reale, mettendo in atto subito una terapia d’urto contro la recessione. Forse avremmo qualche lite diplomatica in meno e qualche posto di lavoro in più. •

di ANTONIO TROISE