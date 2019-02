La tattica elettorale fa deragliare l’Italia

Non c’è un parlamentare, un governatore, un consigliere regionale o un consigliere comunale della Lega che si dichiari contrario alla Tav. Fin da quando il partito fondato da Umberto Bossi pensava alla Padania libera e indipendente, la linea dell’alta velocità ferroviaria, che tracciava il corridoio 5 e prefigurava un ulteriore sviluppo del nord industrializzato, era considerata la priorità infrastrutturale. Anche perché, in caso dell’allora auspicata indipendenza, quei binari sarebbero rimasti in dotazione a Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. È passato qualche anno, la Lega (ex) Nord ha fatto qualche giro al governo, è finita nel tritacarne degli scandali che ha deposto il Senatur e poi è riuscita a risorgere con la ricetta nazionale, sovranista e vincente di Matteo Salvini. Uno che di tutto potrà essere accusato, tranne di non essere riuscito a portare il partito riverniciato di blu ai massimi storici. E i sondaggi dicono che potrebbe rivedere vette ancora più elevate alle prossime Europee, passando per l’Abruzzo e, probabilmente, per la Sardegna dove però è stata rispolverata la coalizione di centrodestra che a livello regionale rende di più. La giravolta politica di Salvini ha sacrificato l’ampolla del Po ma senza perdere, anzi, aumentandoli, i consensi al nord. A Vicenza, in particolare, la Lega ha fatto il botto, portando a Roma una nutritissima schiera di parlamentari, una dei quali, Erika Stefani, è assisa pure al rango di ministro agli Affari regionali, carica mai così importante dal momento che dovrebbe fruttare per queste terre l’autonomia richiesta in massa dagli elettori. C’è un piccolo particolare: nel programma della Lega nazionale di Salvini la Tav restava cardine di sviluppo infrastrutturale del nord e, anche per questo, oltre che per aver fatto la faccia truce agli immigrati, ha fatto un botto di voti. E adesso? E adesso ci sarebbe un motivo in più per spingere verso un progetto già cotto e mangiato, ancorché risputato da un’analisi costi-benefici bizzarra e consegnata dal ministro plenipotenziario dei 5 Stelle, Danilo Toninelli, prima alle vituperate autorità francesi che all’alleato di governo e vicepremier Salvini: l’Italia si sta avvitando pericolosamente in una spirale recessiva da cui potrebbe uscire più facilmente se le grandi opere si facessero anziché no. Pensare prima alla tattica elettorale e di compromesso col M5s che alla strategia di sviluppo del Paese rischia di far deragliare l’Italia da quei i binari che ancora mancano all’appello. E il treno, poi, non lo prendi più. •

di MARINO SMIDERLE