La giustizia da riformare

L’inaugurazione dell’anno giudiziario porta con sé le solite lamentele. Eppure gli italiani avvertono il bisogno di un cambiamento nel pianeta giustizia. Il combinato disposto dell’azione penale obbligatoria e della tagliola della prescrizione ha spesso l’effetto perverso di generare inefficienza. Le Corti d’Appello sono sempre più spesso dei “prescrizionifici”. Oltre metà dei fascicoli viene cancellato. Gli imputati gioiscono, le vittime sono sconfortate, i magistrati allargano le braccia. La giustizia ne esce ammaccata. Il risarcimento del danno non equilibra la bilancia. La frustrazione per l’apparato inquirente si tocca con mano. Una società è più giusta quando i cittadini sanno che chi sbaglia paga in maniera equa. Senza accanimenti. L’alternativa efficientista, con le regole attuali, richiederebbe un gigantesco apparato troppo costoso. La riforma del processo penale e della prescrizione che il governo giallo-verde vuole varare è condivisa dalla maggioranza degli italiani. I sondaggi parlano chiaro. Il coinvolgimento degli attori istituzionali, a cominciare dall’avvocatura, per la sua attuazione equilibrata è doveroso. Per snellire i tempi del processo, ad esempio, si dovrebbe cominciare con il modulare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, togliendolo quando l’indagato è informato ed ha reso già dichiarazioni. Era stato introdotto perché spesso succedeva che l’imputato finiva a processo senza sapere di essere stato indagato. Un paradosso che è stato corretto con un passaggio burocratico che non ha eguali. Partorisce lungaggini onanistiche quando le garanzie di informazione sono rispettate. Fa perdere tempo senza aggiungere nulla all’equità processuale. Cui è lecito richiamarsi come in ogni società democratica occidentale. L’altro cardine non meno, se non addirittura più importante, perché statisticamente è quello con cui fanno i conti prima o poi tutti i cittadini, è la riforma del processo civile. Il Paese ha bisogno di un sistema più snello che sostenga in maniera efficiente il mondo economico in tutte le sue articolazioni. Non è solo una questione di burocrazia o di nuova frontiera digitale 4.0. Serve soprattutto per attirare investimenti e lavoro. Anche qui abbinando celerità al rispetto delle garanzie. Se c’è buona volontà delle parti, non solo politiche, deponendo le armi della faziosità, gli obiettivi si possono centrare. Ne beneficerebbe il sistema Italia. Se l’efficienza della Giustizia è davvero un obiettivo e non una merce di scambio politica con l’obiettivo di tirare a campare. •

di IVANO TOLETTINI