L’autonomia a colori alterni

«Il muro del centralismo non è più così solido. La sua caduta non è questione di settimane né di mesi ma i colpi inferti dai cittadini del Veneto hanno aperto una breccia». Così scrivevo un anno fa, all’indomani del referendum per l’autonomia con cui oltre 2 milioni di veneti avevano affidato a Zaia il mandato a trattare con il governo. Lo stesso presidente della Regione, senza perdere un minuto, tracciò il calendario della “rivoluzione” pacifica. Convocò la giunta, e da lì uscì con una proposta di legge di ben 61 articoli. La speranza di Zaia era di arrivare alla firma dell’intesa con l’esecutivo entro gennaio per poi passare al voto in Parlamento. Pochi credevano possibile che il treno, seppur lanciatissimo, partito dal Veneto potesse arrivare a Roma in così poco tempo, tenuto conto che a governare erano, allora, Gentiloni e il centrosinistra, e che la legislatura stava per terminare. Gli ottimisti divennero molti di più quando la Lega, il partito che si era intestato il merito del successo referendario, salì al governo del Paese. Ma 365 giorni dopo il “sì” Zaia non sa bene se e a cosa brindare, l’accordo è stato sì condiviso con la ministra e collega “verde” Erika Stefani, ma il traguardo è ancora lontano. La parte “gialla” del governo legastellato non solo non fa nulla per agevolare l’iter dell’autonomia, ma, a sentire l’esponente vicentina del governo, i ministri grillini frenerebbero la riforma. Il 22 ottobre 2017 rimarrà una data storica per il Veneto, ma più di qualcuno comincia a temere che la grande mobilitazione non sia stata sufficiente a dare la spallata decisiva al muro “romano”. In oltre 4 mesi di vita del governo del cambiamento il premier Conte e il vice Di Maio mai hanno parlato di autonomia regionale, tema che non risulta essere un cavallo di battaglia dello stesso Salvini e della Lega, almeno di quella non veneta. Peraltro organizzazioni nazionali, attive nei settori sanità e scuola, criticano il processo di decentramento e liquidano l’autonomia come una concessione all’orgoglio, o peggio all’egoismo locale anziché la frontiera più avanzata di un’organizzazione dello Stato che va rivista dalle fondamenta. Quel successo di popolo che rappresentò e rappresenta un sogno per milioni di veneti, e proiettò il presidente del Veneto all’attenzione della politica nazionale, tanto da farne il candidato ideale per Berlusconi di un eventuale esecutivo di centrodestra, oggi risulta politicamente ingombrante quanto Luca Zaia che era e rimane il governatore più amato d’Italia. Ma è ancora al primo posto nella hit parade di via Bellerio? •

di LUCA ANCETTI