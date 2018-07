Imprenditore alla veneta

C’era molto delle caratteristiche degli imprenditori veneti nella figura dell’uomo del «miracolo Fiat» scomparso ieri a Zurigo. Intanto una visione quasi sacrale del lavoro, visto non come mezzo di sussistenza o di arricchimento personale, ma come filosofia stessa di vita. Con le sue sfide, i suoi traguardi, l’intimo bisogno di mettersi in gioco giorno per giorno attraverso il duro impegno e la creatività. In questo senso per Sergio Marchionne, come per tanti nostri imprenditori, il concetto di casa, famiglia ed impresa erano e sono immagini non separate, ma che si sovrappongono. Dove l’etica dell’azienda portatrice di valori si coniuga con la soddisfazione di creare sviluppo e guardare avanti per il proprio territorio. E non inganni il fatto che con Marchionne la Fiat sia diventata meno italiana per lo spostamento del quartier generale e della quotazione in Borsa. In realtà il manager, pur attraverso operazioni finanziarie ed accordi Oltreoceano, è stato determinante nel salvare un gruppo praticamente fallito e dunque migliaia di posti di lavoro in Italia. Anche in questo senso viene facile il parallelismo con tanti di coloro che dal Veneto, rischiando e mettendosi in gioco vanno alla conquista di nuovi mercati attraverso investimenti ed accordi, senza mai dimenticare le proprie radici e la propria terra. Con l’idea che capire il fenomeno della globalizzazione ed adeguarsi non significa tradire il Tricolore. Marchionne se n’è poi andato in punta di piedi, come aveva vissuto, con uno stile manageriale che lo ha sempre visto più tra le linee di montaggio, accanto ai propri uomini, che sotto i riflettori. E questo ha molto dello stile veneto. Tanti vociferavano che sarebbe entrato in politica, mentre in realtà lui frequentava i politici (italiani e americani) per far crescere l’azienda. Nel gattopardesco Paese dei sotterfugi, del consociativismo e del bislacco «volemose bene che tanto una mano lava l’altra» lui parlava nel Palazzo da pari a pari, forte della consapevolezza del suo ruolo. Non era un uomo facile e si è scontrato su vari fronti. Duro il contrasto col sindacato, ma ciò che lascia è un modello di impresa vincente che dà impiego e benessere a tante famiglie. Coglierne questi lati non significa santificare Marchionne, ma rendere giustizia ad un uomo, figlio di carabiniere, che mostrava un’ultima caratteristica «veneta»: la solitudine nel compiere scelte, spesso cruciali, in un Paese dove il supporto è assente. •

di MAURIZIO CATTANEO