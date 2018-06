Il prezzo dei dazi lo paga l’Europa

Quando il 23 marzo scorso Donald Trump annunciò dazi su acciaio e alluminio, l’obiettivo sembrava essere soprattutto la Cina. I danni per l’Italia parevano limitati. Acciaio e alluminio sono solo lo 0,2% del nostro export negli Usa. Oggi tuttavia la preoccupazione degli imprenditori italiani è molto maggiore. La Cina è certamente nel mirino di Trump. Lo confermano i recenti dazi per 50 miliardi di dollari su prodotti cinesi. Oltre che per l’enorme deficit commerciale (circa 375 miliardi), da anni Washington accusa Pechino di mantenere lo yuan artificialmente debole, di pratiche commerciali scorrette, di scarsa reciprocità nell’accesso ai mercati, di poco rispetto della proprietà intellettuale. L’Unione europea sperava in un trattamento di favore. Insieme a Canada e Messico era, in effetti, stata esentata dai dazi fino al 1° giugno per raggiungere un accordo. Ma l’intesa non c’è stata. America First non prevede distinzioni tra paesi alleati e no. Trump parla solo ai propri elettori, specie in vista del voto di midterm di novembre. Anche l’Ue dovrà quindi sedersi al tavolo del negoziato. E i rischi per l’Italia sono diversi. Innanzitutto una parziale chiusura del mercato americano di acciaio e alluminio - anche solo all’import dalla Cina - aumenterebbe ulteriormente l’offerta, già in eccesso, su quello europeo. Scatenando una guerra dei prezzi. L’Italia, nel mezzo di difficili ristrutturazioni come Ilva a Taranto e Alcoa in Sardegna, rischia pesanti conseguenze occupazionali. In secondo luogo la politica dei dazi potrebbe presto estendersi a settori più strategici per l’Italia. Trump ha già annunciato un’inchiesta sull’importazione di auto, prima voce nell’export italiano negli Usa. Potrebbe poi toccare ad agroalimentare e made in Italy. Una seria minaccia per l’export italiano negli Stati Uniti, che vale 40 miliardi di euro (9% del totale) e 25 di surplus. Peraltro una guerra commerciale danneggerebbe tutti. L’interdipendenza delle economie non consente neutralità. Barriere doganali e dazi crescenti si traducono in un calo generale delle esportazioni. Che sono cruciali per la crescita del nostro pil e hanno salvato molte imprese italiane dalla crisi. Le mosse di Trump stanno scardinando diversi equilibri, commerciali e politici. L’Europa non è più interlocutore privilegiato. La strada obbligata è il negoziato, che sarà durissimo. Il rischio è che alla fine Trump e Xi Jinping trovino un accordo e l’Europa, divisa e in crisi di leadership, paghi il prezzo più alto. •

di MARCO MAGNANI