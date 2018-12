Il compromesso e l’incognita

La notizia dell’accordo arriva in serata. C’è attesa per la riapertura dei mercati per l’impatto sullo spread. Il duello tra Parigi e Roma che ha tenuto banco per giorni valeva bene una messa. Serviva un’uscita di sicurezza per la manovra a debito. Il compromesso è stato raggiunto. Nessuno voleva la procedura d’infrazione perché sarebbe stato un salasso per le casse pubbliche. Neanche la Commissione europea: ha avuto concessioni dal governo Conte che abbassa il deficit dello 0,36%. Almeno quattro miliardi di euro. Molti osservatori italiani hanno polemizzato con Bruxelles perché consente alla Francia di sfondare il 3% del rapporto deficit/pil. Un favore a Parigi, mentre con l’Italia la Commissione è stata inflessibile sul 2,4%. E buon per noi che i gilet gialli hanno indebolito l’Eliseo. Ma c’è una differenza sostanziale tra il Belpaese e i cugini. Va analizzata. La Francia ha un debito attorno al 100% del rapporto col pil (noi il 131,4%) e una crescita migliore. Seppur di poco. Ma la ricchezza francese prodotta nel 2018 è del 33% superiore alla nostra. Un abisso. Il divario in dieci anni si è accentuato. La Francia ha presentato una manovra in deficit che punta sugli investimenti strutturali, mentre il governo Conte si impegna con misure una tantum. Per questo la Commissione era più ben disposta verso la Francia. Per la qualità della spesa rispetto alla pensione di cittadinanza e a quota 100. C’è un diverso moltiplicatore economico. Quanto al reddito di cittadinanza, sarà la Campania la regione che ne beneficerà di più. In teoria il 30% del totale: 391 mila famiglie. Non è un caso che Luigi Di Maio e il M5S ci abbiano messo la faccia per un provvedimento in un’area in cui il partito fa il pieno. Latitano invece le misure selettive a sostegno delle imprese, quelle che creano lavoro vero, che producono accumulazione e crescita. Il busillis è questo. L’economia dev’essere centrata sulla persona, in una dimensione in cui si produce e si distribuisce ricchezza per ridurre le disparità. Il 2019 è un anno in cui la previsione del ciclo economico è in flessione. Le risorse diminuiranno. Già in estate era evidente che la politica delle parole sarebbe stata pericolosa. I tassi d’interesse per l’effetto spread sono stati una tassa gratuita. La creazione di posti di lavoro si rivela illusoria. Gli imprenditori sono preoccupati perché la domanda interna si contrae. L’atteggiamento negativo verso le grandi opere del M5S è un volano che alimenta aspettative in rosso. Resta un incognita. I saldi dell’intera manovra potrebbero essere a rischio se le previsioni di crescita del pil fossero irrealistiche. Non è poco. •

di IVANO TOLETTINI