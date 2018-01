Calcio, il partito dei soliti noti

Costretto alle dimissioni come presidente della Federcalcio, dopo la figuraccia della nostra nazionale esclusa dai prossimi mondiali, Carlo Tavecchio fra due giorni potrebbe essere nominato alla guida della Lega di Serie A. Dopo il tentativo di ridare al nostro calcio un minimo di credibilità istituzionale puntando su uomini come il leader dell’Associazione calciatori, Damiano Tommasi ecco il taVecchio che avanza grazie all’accordo che sarebbe stato raggiunto tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il presidente del Torino Urbano Cairo, l’uomo forte, così raccontano le cronache della Lega. Uscito dalla porta dunque, Tavecchio rientra dalla finestra nonostante, e ben prima della figuraccia che ci è costata i mondiali, da più parti si invocassero le sue dimissioni dopo le tante gaffes inanellate alla guida della Figc. Intorno al calcio nazionale, sia pure malato e in crisi anche economica, lo si sa girano interessi che vanno ben oltre la connotazione meramente sportiva e lo dimostrano le tante battaglie sui diritti televisivi e la spartizione di una torta che porta miliardi alle società. Su questo si gioca la partita perchè poi che la gente non vada più allo stadio, che i settori giovanili languiscano nel dimenticatoio sembra non interessare più nessuno. Alle invocazioni di una rinascita del calcio invocata da tutti dopo la figuraccia della nazionale si risponde ora con il ritorno di Tavecchio. Se non fosse una mezza tragedia ci sarebbe da ridere. Sia chiaro tutto questo succede nel calcio perchè succede anche in altri settori a cominciare dalla politica dove il nuovo che avanza in realtà ha i lineamenti che vecchio che resiste e che non vuole mollare la poltrona, lo scranno, qualche prebenda ma anche solo un piccolo momento di notorietà. La verità che neanche più il calcio è un gioco: è un coacervo di interessi dove le fazioni si scontrano con altre fazioni e dove vige la legge che del più furbo e del più «ammanicato». Esattamente come quando si fanno le liste elettorali. Se questa è la salute dello sport più popolare in Italia si capisce perchè molti di quelli che si invocavano per rimettereb ordine nel mondo del pallone, come i vari Riva e Rivera, appena annusata l’aria abbiano preferito fare ben più di un passo indietro. Era rimasto solo Damiano Tommasi che qualcuno ha deciso di sacrificare in nome di un nuovo patto, quello fra Lotito e Cairo, che porterà alla guida della Lega di serie A un personaggio screditato come Tavecchio. Di questo passo di Campionati mondiali ne perderemo altri. •

di RICCARDO BORMIOLI