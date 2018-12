«Mai regalo di Natale più bello i veneti avrebbero potuto trovare sotto l’albero. E anche per me sarà probabilmente il Natale più bello della mia vita. Finalmente quella che qualcuno definiva un’utopia, una cosa irrealizzabile sta diventando realtà». Così parlò Luca Zaia. Un entusiasta governatore, è intervenuto pochi minuti dopo che il premier Conte e il vice Salvini avevano annunciato l’avvio del percorso per l’autonomia riconosciuta al Veneto, ma pure a Lombardia ed Emilia Romagna. L’accoppiata Erika Stefani, ministro per le autonomie, e Luca Zaia, presidente del Veneto, ha funzionato. Adesso esiste una data, il 15 febbraio 2019, forse non a caso coincidente con l’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee, per la firma dell’intesa tra Stato e Regioni. Passaggio storico, fondamentale dopo il quale ci vorrà il voto a maggioranza assoluta del Parlamento. A quel punto (prima o dopo le europee?) l’autonomia sarà realtà. L’Italia diventerà ufficialmente federale. Ciò che piace in questo percorso tracciato, ma che, attenzione, ha ancora bisogno di trovare completa definizione per quanto attiene le materie delegate e gli euro per gestirle, è che ottenere l’autonomia significa una immensa assunzione di responsabilità. Un esercizio che è sempre meno diffuso tra chi a vari livelli gestisce potere. Ma la responsabilità ha da sempre cittadinanza in Veneto, basti pensare all’economia che marcia nonostante tutto, o alla solidarietà, siamo la prima regione per numero di volontari, o al tempo record necessario per sistemare strade e contrade flagellate dal recente maltempo. Quello che poco più di un anno fa appariva come un voto locale può assumere tra poche settimane i connotati della riforma epocale, destinata a modificare l’assetto dell’intero Bel Paese. Da ieri pomeriggio il Veneto guarda al futuro con rinnovato ottimismo, la rivoluzione pacifica, annunciata dal trio Conte, Salvini, Stefani, che porta all’autogoverno delle regioni virtuose e al superamento, almeno in parte, del “frenante” centralismo, può rappresentare una efficace spinta anche per il sistema economico e produttivo. Non è dato sapere, per ora, quanto entusiasmo l’annuncio del premier abbia suscitato nell’altro vice, il grillino Di Maio, o se le regioni critiche verso l’autonomia, su tutte la Campania, considerino ancora la richiesta del Veneto come un atto di egoismo. Quello che tutti, da queste parti, si augurano è che l’annuncio sull’autonomia di ieri, non rappresenti lo zuccherino per addolcire un’eventuale pillola amara contenuta nel discusso maxiemendamento che, a forza di slittamenti, gli italiani rischiano di “scartare” sotto l’albero di Natale. •

di LUCA ANCETTI