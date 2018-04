MILANO. La Sga-Società per la gestione di attività ha comprato ieri dall’ex “Banca Popolare di Vicenza” e dall’ex “Veneto Banca”, entrambi come noto in liquidazione coatta amministrativa, i crediti deteriorati che con il decreto legge di giugno non sono passati a Intesa Sanpaolo. I portafogli ceduti - spiega una nota - sono costituiti da circa 112 mila posizioni debitorie, e hanno un valore lordo complessivo pari a circa 18 miliardi. I contratti sono stati siglati in base al decreto ministeriale che ha appunto stabilito il passaggio a Sga: annunciato a fine febbraio, è stato emanato il 12 marzo. Il decreto ha istituito rispettivamente all’interno della società Sga il “Patrimonio destinato gruppo Vicenza” e il “Patrimonio destinato gruppo Veneto”. In cambio di questa cessione, specifica ancora la nota, viene creato infatti un credito delle due liquidazioni coatte amministrative nei confronti dei rispettivi “Patrimoni destinati” di Sga, che è «pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti, che verrà periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo». In pratica, i soldi che si riusciranno a recuperare andranno a ristorare chi è in credito nei confronti delle due liquidazioni, a cominciare però dallo stesso Stato che come noto ha sborsato a Intesa 4,8 miliardi per il salvataggio delle due banche, oltre a dover assicurare altre garanzie. La società Sga quindi, società creata vent’anni fa per la ristrutturazione del Banco di Napoli e finita poi nell’orbita del ministero dell’Economia (è anche socio di Carige), «può dunque avviare le attività di gestione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati, con l’obiettivo di massimizzarne il valore di recupero nel tempo e contestualmente di ottimizzare la gestione dei rapporti con i debitori». Come noto, i 18 miliardi in ballo si dividono i due tronconi. Il primo, di 9-10 miliardi, è di “sofferenze” da recuperare. Il secondo invece, di 8-9 miliardi, riguarda almeno 25 mila posizioni in utp-unlikely to pay, cioè ”incagli” che potrebbero anche tornare in bonis se Sga, che ha costituito una squadra apposita di 140 persone anche con uomini prestati da Intesa (potranno diventare di più), potrà operare da “banca” e ritrattarne le condizioni. •